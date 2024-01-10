خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلن الفنان أحمد زاهر عن خطوبة نجلته الفنانة ليلى زاهر من زميلها هشام جمال، حيث نشر العددي من الصور التي توثق هذا الحدث، وذلك عبر حائطه الفايسبوكي.
وعلق زاهر قائلا: “الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.
وبدوره نشر الفنان هشام جمال تدوينة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.
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3 تعليقات
” أيام زمان فترة التسعينات ” 1 ـ (الكوميديا) اجتمع اثنين من البخلاء الأغنياء و قررو الدخول في لعبة تحدي بينهم الغوص أحد الرياضات الممتعة التي يستكشف من خلالها الشخص البحر، إلا أن هذا لا ينفي وجود مخاطر الغوص لكن البخلاء إتفقوا أنا من يخرج الأول يعطي كل ما يملك من ثروة التي يملكها للآخر ترقبوا…!! المفاجأة لم يخرج أحد إلى يومنا هذا من البحر هههه النجم الكوميدي في حقبة التسعينات بدون منازع الحسين بنياز فنان مبدع فكاهي مسرحي مؤلف وشاعر في بعض الأحيان و حتى مغني وسبـــــــق للفنــان الحسين بنياز أن قدم كثيراً من العروض والسكيتشات الفكاهية الساخرة، التي وظفت النكتة أثناء تسليط الضوء على كثير من المواقف لعدد من السياسيين، كما تناولت مواضيع قريبة من هموم المواطنين الطامحين إلى الرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والنهوض بها. للتاريخ الذي يجمعه مع مدينة فاس انطلاقا من سنة 1991 وأثنى الحسين بنياز المعروف فنيا بـ”باز” على مدينة فاس التي تعد من المدن التاريخية المهمة بعاصمة العلم والمعرفة. 2 ـ (التلفاز) على القناة الأولى واحدة من أجمل المسلسلات المفضلة لدي “مع كين وال” شرطي في المافيا “18 شهرًا في سجن نيوارك لتزوير هوية مزورة كمجرم متشدد لأن فيني هو في الواقع وكيل فيدرالي سري ، يحاول بكل الوسائل جمع المعلومات عن البيئة المحيطة به ، على أمل رؤية القطط الكبيرة التي يشاهدها تسقط وحده شقيقه بيتر يعرف أنه شرطي متخفي في وسط الجريمة عندما عرض على التلفاز المغربي بقلم بيل كوركوران ، روبرت إيسكوف ، ويليام أ.فراكر ، خورخي مونتيسي ، جوناثان بانكس ، جيم بيرنز “1987”. على القناة الثانية شاهدة فيلم “الشر من قبل الشر 1986 خمسة مجرمين شبان يتبعون برنامج إعادة تأهيل في الجبال. بالعودة إلى فلوريدا ، يواجهون زعيم المخدرات المحلي كريم. 3 ـ (راديو زمان) نستمتع بسماع صوت القرآن الكريم على اذاعة الراديو و ناس الغيوان المغربية تغني بصوت البسطاء مثل أغنية “النحلة شاما” سهــلا وأهلا بك يالنـحــــلة وهنيـة يالصايلة صلـت ع:لــطيـار..غنــي بيـــن النـهــر والـزهــر وخدود الزين والعيون المــحــــارة..وحــاليك اللـــه في كـــتابـــــه ولهمــك لبـطايح العفـا ولقيط النوار..والجولات ف:السهل والـوعر وجــعل فيــك دوا وحكمـة وتــجارة..بنغمت التـحنان بين البستــان ياشامة الظريفة نغمي دون وتـــــار.وملخصها، أن ملكة النحل دخلت عند السلطان من شق النافذة، وقالت له: ”ما يقال لك عن أنَّ الشعب مرتاح وعلى خير ليس حقيقة· ثم دار حوار بين السلطان وملكة النحل التي تحدثت عن جودة خدمات وزرائها من النحل لتزويدها بالعسل، فيما كان وزراء السلطان يخفون عنه الحقائق، أما اسم شامة المرفق بالنحلة فهو اسم عين ماء قرب بيتي بدرب مولاي الشريف منبع ناس الغيوان، و عن القضية الفلسطنية كنا نسمع للأغنية مجموعة السهام وحتى الكلمات تحس أنها ملحمة ثورية وتعطي حماس وعزم وقوة للعرب ولشعب الفلسطيني وتبقى فلسطين في العين والقدس في القلب . اغنية بروح بالدم نفديك يا شهيد على مجموعة السهام المغربية . 4 ـ (الإضراب في التسعينات) فكرت الحكومة في أزمتها و لم تفكر في أزمة الناس و خرج الطلبة و العمال و النقابات في مظاهرة سلمية لتنتقل إلى الأحياء الشعبية و يبدأ التخريب و الحرائق أتذكر ذلك اليوم حيث كانت سيارة مرسيدس على الطريق لجيران لي في الحي كانوا يقيمون في السويد و في تلك الأحداث كانت على وشك تدمرها بالكامل وقفنا أنا و أخي و أخ والدتي بمنع إحراقها أمام المتظاهرين و كانت السيارة الواحدة الناجية “مرسيدس . 5 ـ (مقهى شعبي بنكهة كرة قدم) أيام زمان على القناة الثانية بالمرموز و الواضح ذكريات في مقهى شعبي الإسماعلية و لا أعرف كيف كانت تمتلئ رغم صغر حجمها في فاس كأس أفريقيا للأندية البطلة 1992 هي النسخة 28 من دوري أبطال أفريقيا .. تتوج الوداد الرياضي المغربي بالكأس الأول مرة في تاريخه على حساب الهلال .. فخر الدين عد باللقب من السودان .. إلى مقهى الغريسي إسم على مسمى مشاهدة مقابلة في كرة قدم في مقهى شعبي أيام الزمن الجميل مازلت أذكر هده المبارة العالم كله كان متعاطف في هاته المباراة مع زامبيا بسبب حادتة الطائرة التي دهب ضحيتها منتخب زامبيا لكن المغرب كان يريد التاهل. هدف تاريخي لغريسي في مباراة المغرب ضد زامبيا وتأهل مستحق لنهائيات كأس العالم 1994 يكفي الغريسي أن هدا الهدف اختير هدف القرن العشرين بالمغرب … لآ زلنا نتذكر هذه اللحظات وفرحة الجماهير المغربية … هدف جْمِيل بالروعة بما كان… تحياتي للمعلق سعيد زدوق. 6 ـ (الإشهار أيام زمان) العمل على إنشاء إعلانات قادرة على استقطاب العديد من العملاء؛ إذ إنّه كلّما كان أسلوب الإشهار مُميّزاً، ساهم ذلك في تحقيقه للتّأثير المَطلوب على فئة العُملاء المُستهدَفة في المُجتمع. وجدت ورقة أمام الدار مكتوب عليها “الله يرحم إلي جا و جاب” و كانت عبارة عن مسابقة زبدة نباتية “لابريري” كتبت إسمي و أرسلتها عبر البريد و فزت بتلفاز من نوع سوني و عندما ذهبت لإحضاره عوض سوني أعطوني فيليبس21 بوصة هههه. 7 ـ (الفن غصن من فرع الثقافة ، التي بدورها تتفرع من شجرة الحضارة الإنسانية) في كل المجتمع ليصل لمستوى التحضر و الوعي الذي بإمكانه خلق صور للفنون و الإبداعات الأدبية الراقية … “التلميذ و أستاده” كنت اقرأ رواية “شىء من حتى ” للكاتب المبدع أحمد خالد توفيق … انها تحكى لنا بأختصار عن حقبة من حقب زماننا الاسلامى الرائع وهى الحقبة التى ازدهر فيها علم النحو وظهر علماؤه واساتذته أمثال ابو الاسود الدؤلى والفراهيدى وسيبويه والكسائى … رواية رائعة لا يزيد عدد صفحاتها عن المائة وخمسون ولكنها تلخص لى تلك الحقبة الغامضة التى لم اكن اعرف عنها شيئا … لكن شد ما جذبنى هو تلك العلاقة الرائعة التى تربط التلميذ النبيه المتعطش للعلم والمعرفة والذى لا يتعب ولا يمل فى طلب العالم والتزود منه وبين الاستاذ العالم الجليل الذى فنى حياته فى العلم والتبصر بأمور الدنيا واحوال الناس حتى غدت كل كلمة يقولها هى عنوان كتاب وكل موقف يمر به هو اشارة للتاريخ ان توقف هنا ودون ما حدث … انها علاقة سرمدية بالغة الجمال تسمو فى جمالها الى علاقة الام بوليدها … ذلك التلميذ الذى يرى فى استاذه القدوة والمنهل الذى لا ينضب وذلك المعلم الذى يتوسم خيرا فى تلميذه ويخبره انه ان الاوان كى يتسلم الراية من بعده … دائما ما نبحث فى حياتناعن تلك الصورة … المعلم الذى يلاقى فى أنفسنا ذلك الاحترام والاجلال … الذى يخبرنا عن اسرار الحياة وكيف نسلك الطريق … ودائما ايضا ما نتصور ان هذا الشخص سيكون شيخا طاعنا فى السن بلغ ارذل العمر فجلس بعدما انهكته الحياة يخبر الناس عما تعلمه ويدرك بعينه الخبيرة الصالح من الطالح … ربما كان هذا مثال كان ولا يزال موجودا … ولكن هذا المعلم قد يكون شخصا يقارب سنوات عمرك … قد يكون معلمك فى مدرستك او استاذك فى جامعتك او مديرك فى عملك او حتى قريب لك … قد يكون اى شخص … ولكن وجدت عنده الكثير والكثير مما لم تفهمه فى الحياة … وجدت عنده الحكمة والرأى السديد … فالحكمة لا ترتبط بعمر ولا زمان ولا مكان … وقد رأيت اناسا يكادون يكونون فى مثل عمرى وقد وهبهم الله عز وجل الحكمة وسداد الرأى وفهم الامور على حقيقتها “الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو احق الناس بها ” … فاذا شعرت انك وجدت هذا الشخص … اعلم انك وجدت معلما حقيقيا لك فى هذه الحياة … إنك يجب ان تتمسك به وتنهل من علمه… فأن هولاء شموعا ستظل تضىء للبشرية… مادامت هناك ايدى دأبت ان تستضىء من نورها …
(سينما شعب) فيلم 1994: “أبسولوم 2022” في عام 2022، وصل بطل حرب سابق مسجون لارتكابه جريمة قتل إلى أماكن ذات إجراأت أمنية مشددة في أحد السجون حيث يسود سجين قاسٍ. المدان يقف في وجهه، وتسقط العقوبة على الفور: يتم نفيه وإرساله إلى أبسولوم، وهي جزيرة سجن مخصصة خصيصًا للمتمردين. فقط الهروب من الجزيرة ممنوع، ولا يعرف قوانين أخرى غير قوانين الأقوى في مستعمرة العقوبات، تدور أحداث القصة في المستقبل القريب راي ليوتا “جون روبينز” بطل حرب مصاب باضطراب ما بعد الصدمة مسجون لإطلاق النار على ضابطه الأعلى غير راغب في السلطة، تم إرساله إلى أماكن ذات حراسة مشددة من نوع جديد من السجون. كما هو الحال في كثير من الأحيان في هذا النوع من القصص، المخرج الذي يلعبه مايكل ليرنر هو سادي لا يرحم يقهر المتمردين باستخدام أساليب مشكوك فيها. وأولئك الذين لا يريدون الامتثال لأوامره يتم إرسالهم إلى أبسولوم، وهي جزيرة سجن لا يهرب منها أحد. في أبسولوم، هناك قانون واحد فقط، هو قانون الأقوى. تتصادم قبيلتان. من جهة، الغرباء، المتطرفون ينخرطون مع قائدهم هو ماريك، شخصية تم تفسيرها من قبل ستيوارت ويلسون “سلاح فتاك 3” في وضع لحم الخنزير الكبير، عيون متدحرجة، ابتسامة آكلة اللحوم وخطوط قاتلة. من ناحية أخرى، المطلعون، النزلاء الذين يريدون العيش بسلام والتعبير عن أخطائهم في مجتمع لهجات الهيبيز. يسمون زعيمهم “الأب”، الذي أقامه لانس هنريكسن كل ذلك بحكمة وضبط النفس. طاقم عمل عالي الجودة هناك أيضًا إرني هدسون اللطيف دائمًا ومليء بالوجوه التي نتذكر وجهها ولكننا لا نذكر الاسم أبدًا لنص بدون مفاجآت يأكل قليلاً على جميع الرفوف “وصف أحد النقاد الفيلم بأنه مزيج بين جنون. ماكس وفورتريس ، وهذا ليس خطأ”. ولكن حتى لو كان الفيلم يعاني من بعض مشاكل الإيقاع مع مرور ساعتين تقريبًا، فإن الأمر برمته طويل جدًا، فقد وقع مارتن كامبل سلسلة صغيرة جيدة مع إبسولوم 2022، مع إعدادات طبيعية محسنة جيدًا وأجزاء حركة جيدة بشكل رئيسي الهجومين المجتمعيين .. الفيلم الثاني “مسافر” بطولة ديليب كومار : يوجد مئات الألوف من البيوت في العالم يعيش فيها الناس و سترى تعاستهم و سعادتهم .. كل إنسان هو مسافر في هذا العالم يعيش و ينشأ هنا يتزوج و يموت هنا “مسافر” هو قصة ثلاثة عاشوا في هذا البيت واحد بعد الآخر مكث فترة ثم رحل .. يعتبر ديليب كومار أحد أعظم الممثلين في السينما الهندية بدء مسيرته في 1944 ، لقد قام بنجمة في بعض من أكبر أفلام نجاحًا تجاريًا في الفترة 1949 1961 كان أول ممثل حصل على جائزة فيلم فير أفضل ممثل وحاصل الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز .
(كاميرا مراقبة الشارع ترصد صحن طائر) وقد تطورت التقنيات المستخدمة في كاميرات المراقبة، وأصبحت أغلب الكاميرات اليوم تأتي مزودة بمستشعر للحركة يعمل على التقاط أي حركة تحدث حوله .. إن الحلم بصحن طائر أمر مثير للغاية ويجعلنا نفكر فيما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض. ومع ذلك ، هناك معاني كثيرة للأحلام حول الصحون الطائرة. يمكن أن يكون مرتبطًا بجوانب الحب أو المال أو الحظ أو الحظ السيئ أو حتى الصحة. يقول الرجل ذات يوم كنت أتجادل مع زوجتي في المطبخ فرجمتني بصحن طار من يدها نحوي ليخرج من النافذة ، لذلك ذهبنا لإلقاء نظرة من النافذة ورأينا الصحن الطائر”. قد تفيد كاميرات المراقبة في حماية صاحبها والمارة في الشارع لكن هذه المرة نقلت الخبر للوسائل الإعلام يحكي : “سمعنا ضوضاء عالية في الخارج، مثل طائرة تمر، لذلك ذهبنا لإلقاء نظرة من النافذة ورأينا الصحن الطائر”. هههه و هناك من يقول لاحظ الصحن الطائر أولًا وطلب عدم ذكر إسمه، بأن المشهد الغريب جعله مؤمنًا بوجود حياة على الكواكب الأخرى. هههه أصاب الذهول رجلًا أخر وصديقته عندما لاحظا “جسم غامض” لونه أخضر يطير في السماء، يشبه السفينة الفضائية. “هههه” .