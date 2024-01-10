خطوبة ليلى أحمد زاهر و هشام جمال تلهب منصات التواصل الاجتماعي

2024-01-10 / 12:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان أحمد زاهر عن خطوبة نجلته الفنانة ليلى زاهر من زميلها هشام جمال، حيث نشر العددي من الصور التي توثق هذا الحدث، وذلك عبر حائطه الفايسبوكي.

وعلق زاهر قائلا: “الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين”.

وبدوره نشر الفنان هشام جمال تدوينة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

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