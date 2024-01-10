مغاربة ينتقدون اختيار لجنة تحكيم برنامج ستار لايت على صفحة دوزيم

2024-01-10 / 11:20
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هبة بريس - القسم الفني

تفاجأ عدد من متابعي برنامج “ستارلايت” من تتويج المشارك محمد مديح باللقب بدل أحلام عيساوي.

وعبر عدد من المتابعين في تعاليقهم عبر الصفحة الرسمية للقناة الثانية بموقع “فيسبوك”، عن تفاجئهم من سرقة لقب ستار لايت من ممثلة اقليم جرسيف أحلام عيساوي.

وأكد المعلقون أن أحلام عيساوي أبدعت وغنت بكل اللهجات خلال مرورها في الحلقة الأخيرة، وأعطت صدى وتفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل أداء المشاركة أحلام، مشاهدات تجاوز عدد مشاهدات الفائز باللقب، كما حصدت عددا كبيرا من اللايكات والتعاليق الداعمة.

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