وقف دعم استيراد اللحوم الحمراء يدفع المهنيين لرفع سعر البيع للعموم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهت عملية دعم استيراد الأبقار و العجول و الأكباش الذي كانت الحكومة قد أقرته قبل أشهر ضمن سلسلة إجراءات كانت تروم تخفيض سعر البيع للعموم و كذا توفير القطيع الكافي من الماشية خاصة خلال فترة عيد الأضحى.

عملية وقف الدعم عن استيراد قطيع اللحوم الحمراء و الذي كان في حدود 500 درهم للرأس من الماشية دفع عددا من المهنيين لرفع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء في محلات الجزارة و الأسواق.

و ارتفعت الأسعار من جديد بالنسبة للحوم الحمراء خاصة بأسواق و محلات المدن الكبرى كالدار البيضاء، حيث وصل سعر لحم الخروف بين 95 و100 درهم للكيلوغرام، و لحم البقر بين 75 و80 درهما.

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