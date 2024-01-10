سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

2024-01-10 / 11:13
22
هبة بريس - الرباط

حالة من الاستياء والسخط تلك التي عمت عدد من المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب ارتفاعةأسعار تذاكر الطيران.

وفي هذا الصدد، أطلق عدد من أبناء الجالية المقيمين بأمريكا وكندا حملة واسعة للتعبير عن سخطهم من غلاء أسعار تذاكر الطيران.

وعبر أبناء الجالية، عن غضهم من الارتفاع المستمر لأسعار تذاكر الطيران مع مختلف الخطوط، والتي تحرمهم من السفر الى وطنهم الأم واللقاء بعائلاتهم وأصدقائهم.

وطالب مغاربة أمريكا وكندا، الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي النقل والسياحة بضرورة التدخل لخفض أسعار التذاكر وتمكينهم من زيارة بلدهم باستمرار.

هذا ويشار الى أن أسعار تذاكر الطيران من كندا وأمريكا نحو المغرب تتراوح بين 23 ألف درهم و26 ألف درهم في فصل الصيف، فيما لا يقل سعرها بقية شهور السنة عن 10آلاف درهم

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

مغاربة عالقون في سبتة المحتلة دون جوازات سفر

2024-01-10 / 12:34
Photo of معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل للبرلمان

معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل…

2024-01-05 / 23:09
Photo of سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

2024-01-05 / 11:56
Photo of رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة العالم للأجهزة المنزلية المستعملة

رسميا : وزارة الصناعة تتراجع عن منع ادخال مغاربة…

2024-01-02 / 20:40
Photo of مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

مغاربة إيطاليا… رافقهم التميّز خلال العام 2023

2023-12-31 / 09:17
Photo of مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

مستغلا فترة الزيارات العائلية.. مغربي يفر من السجن بإسبانيا

2023-12-27 / 12:31
Photo of الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

2023-12-26 / 19:08
Photo of فاطمة خلوق…عنصر نسوي متفاني في خدمة اندماج المهاجرين بإيطاليا

فاطمة خلوق…عنصر نسوي متفاني في خدمة اندماج المهاجرين بإيطاليا

2023-12-24 / 11:13
Photo of ياسمين أبو ثابت..قصّة نجاح أول شابة مغربية تلتحق بهيئة الطب بإيطاليا

ياسمين أبو ثابت..قصّة نجاح أول شابة مغربية تلتحق بهيئة…

2023-12-17 / 22:43
Photo of خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها ضد الوطن

خطير.. مجلس بوصوف يصرف أموالا على جمعيات ينشط أعضائها…

2023-12-16 / 10:10

‫22 تعليقات

  1. شكرا لكاتب هذا المقال. على الاءقل هناك ءانسان ومجلة تاءزرنا وتتاءسف لماءسينا.
    فشكرا وعسى ءان يلقى مقالكم هذا ءاذانا صاغية.

    1
    رد

  2. هناك مسؤول في مطار نيويورك يفقدك شهية السفر الى بلدك . يقوم بالمحسوبية و الارتشاء امام اعين الجميع بدون اي مبالات بالاضافة الى المعاملة السيءة اتجاه المسافرين. لكن لا حياة لمن تنادي

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق