سخط يعم مغاربة أمريكا وكندا.. والسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

هبة بريس - الرباط

حالة من الاستياء والسخط تلك التي عمت عدد من المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب ارتفاعةأسعار تذاكر الطيران.

وفي هذا الصدد، أطلق عدد من أبناء الجالية المقيمين بأمريكا وكندا حملة واسعة للتعبير عن سخطهم من غلاء أسعار تذاكر الطيران.

وعبر أبناء الجالية، عن غضهم من الارتفاع المستمر لأسعار تذاكر الطيران مع مختلف الخطوط، والتي تحرمهم من السفر الى وطنهم الأم واللقاء بعائلاتهم وأصدقائهم.

وطالب مغاربة أمريكا وكندا، الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي النقل والسياحة بضرورة التدخل لخفض أسعار التذاكر وتمكينهم من زيارة بلدهم باستمرار.

هذا ويشار الى أن أسعار تذاكر الطيران من كندا وأمريكا نحو المغرب تتراوح بين 23 ألف درهم و26 ألف درهم في فصل الصيف، فيما لا يقل سعرها بقية شهور السنة عن 10آلاف درهم

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