رفع الضريبة على السيارات الاقتصادية بالمغرب من 7 إلى 10 في المئة

2024-01-10 / 10:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر رسميا رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات الاقتصادية بالمغرب و ذلك بداية من الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

و أصبحت الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لصنف السيارات الاقتصادية المباعة بالمغرب 10 في المائة عوض 7 في المائة حسب ما تضمنه قانون المالية للسنة المالية الجارية 2024.

ونصت المادة 99 من قانون المالية 2024، التي تحدثت عن سعر الضريبة على القيمة المضافة، على تطبيق سعر موحد يبلغ 10 في المائة على السيارة المسماة السيارة الاقتصادية وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب هذه السيارة الاقتصادية.

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‫26 تعليقات

  1. كمن يضع نقطة سم في كؤوس المواطنين وبالأخص الفءة المتوسطة والفقيرة أما الأغنياء فإنهم يشربون كؤوس النبيذ الرفيع ولايبالون بشيء ولاتهمهم أمور الآخرين هؤلاء هم بعض العرب تحية للعقول الذكية

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  2. عريتوووونا وقهرتووووونا..الضرائب وارتفاع الأسعار ولينا عايشين فالفقر المدقع.

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