اختطاف فتاة بمباركة البوليساريو يعيد قضية اتجار الجبهة بالبشر الى الواجهة
وجدت قيادة عصابة “البوليساريو”، نفسها في مأزق جديد ، بعد فضيحة اختطاف فتاة صغيرة في مخيم تندوف حين قدومها لرؤية عائلتها، واحراق وثائقها من جواز سفر وغيره، في انتهاك جديد ينضاف إلى رصيد الانفصاليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب منتدى مؤيدي الحكم الذاتي في مخيمات تندوف “فورساتين”، فان عملية الاختطاف ، قام بها شخص له سوابق في المجال ، تولى مهمة استعادة فتاة قاصر، كانت تقيم لدى عائلة اسبانية وخلال زيارة لعائلتها البيولوجية بالمخيمات، قامت الأم بحرق وثائقها وجواز سفرها لإبقائها معها بصفة نهائية، ولأن العائلة الاسبانية سعت بكل السبل لاستعادة الفتاة، فقد تدخلت قيادة البوليساريو كعادتها للعب على الحبلين، فسهلت للمختطف التراخيص اللازمة لتهريب الفتاة من المخيمات إلى وهران تمهيدا لنقلها إلى اسبانيا، قبل أن ينكشف الأمر .
قضية اختطاف الفتاة من مخيمات تندوف تشكل نقطة سوداء أخرى في سجل الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها جبهة البوليساريو الانفصالية في حق الأطفال والنساء داخل المخيمات ، التي أضحت مرتعا لنشاط شبكات الاتجار بالبشر بمباركة قيادة البوليساريو التي اغتنت على حساب معاناة المحتجزين.
جبهة البوليساريو الانفصالية التي باركت عملية اختطاف الفتاة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمختطف داخل المخيمات لاتزال تعامل فئة كبيرة من المحتجزين بمنطق “الرق” حيث يتم بيعهم وشراؤهم خصوصا النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم معرضين لأبشع الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب والأشغال الشاقة والتجنيد القصري في صفوف مجموعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب البشر من دول إفريقيا نحو القارة الأوروبية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Khas yediro m3ahom chi 7el
ماذا عن الناصري وبعيوي ووووووووو.
ام تعالجين الخارج والداخل نسيتوه
البوليساريو صنيعة الجزائر ورحيلها بات قريبا ..
على الأمم المتحدة التحرك عاجلا لشرذمة البوليساريو ومحاىبتها في المنطقة..
البوليساريو عصابة إرهابية مسلحة تهدد سكان المنطقة..
اللهم احفظ الأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن.القوات المسلحة الملكية..
الدرون لها بالمرصاد وانتهاء وجود البوليساريو مسألة وقت فقط..
عجبت بالماد التي تنشر من قبل… جريدة… هبة بريس