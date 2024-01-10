طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات متفرقة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، والريف، وشرق المملكة، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية الشمالية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية محلية فوق السهول الشمالية والسايس والواجهة المتوسطية، خصوصا خلال الصباح، إلى جانب هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شمال المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و08 درجات بالريف والهضاب العليا و الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض بكل من المنطقة الشرقية والسهول الشمالية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج، ما بين طانطان وبوجدور.

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