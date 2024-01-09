وزير دفاع أمريكا يصاب بالسرطان
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن أُدخل المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بسرطان البروستات.
وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال باتريك رايدر إن أوستن خضع لإجراء طبي للعلاج من سرطان البروستات في الثاني والعشرين من الشهر الماضي و قد ادخل على المستشفى في الأول من هذا الشهر بعد مضاعفات أعقبت الإجراء الطبي.
وأضاف رايدر أن موعد خروج الوزير أوستن من المستشفى لم يتم تحديده بعد.
وكان وزير الدفاع الأميركي قد غادر قسم العناية المركزة، الاثنين، لكنه كان لا يزال تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوستتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
هذا وعد الله
مزيان امشي اتحاسب دغيا على الناس ديال غزة، ياك الموت وحدة، ايوا بالصحة والراحة المًعد مع عزرائيل.
واش هاذ النوع صعيب يمكن
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
Saraha se3iba llah yahfadna wsf
اللھم اضفھ عذبا فوق العذاب ھو وكل اعداء فلسطين
عقبى لبلينكن وبايدن وترامب ونتنياهو واعضاء حكومته وكل من ظلم الشعب الفلسطيني
أسأل الله العظيم أن يطيل ألمه و معاناته و أن لاااااا يشفيه من هذا المرض هو و ذلك النتن ياهو
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
اللهم أنزل عليهم كل الأمراض الفتاكة لأنهم ضلموا شعبا بأكمله.
نهاية الظالم: (قل للذين كفروا ستغلبون و تحشرون إلى جهنم و بيس المهاد)