وزير دفاع أمريكا يصاب بالسرطان

2024-01-09 / 22:28
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن أُدخل المستشفى في ديسمبر الماضي لإصابته بسرطان البروستات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال باتريك رايدر إن أوستن خضع لإجراء طبي للعلاج من سرطان البروستات في الثاني والعشرين من الشهر الماضي و قد ادخل على المستشفى في الأول من هذا الشهر بعد مضاعفات أعقبت الإجراء الطبي.

وأضاف رايدر أن موعد خروج الوزير أوستن من المستشفى لم يتم تحديده بعد.

وكان وزير الدفاع الأميركي قد غادر قسم العناية المركزة، الاثنين، لكنه كان لا يزال تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست

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