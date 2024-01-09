أوزين يدعو أعضاء حزبه للاحتفاء بالسنة الأمازيغية

هبة بريس _ ع المحياوي

أهاب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بكافة تنظيمات الحزب المحلية والاقليمية والجهوية وبالمنظمات الموازية، الاحتفاء بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974، من خلال إقامة فعاليات وأبواب مفتوحة يوم 13 يناير 2024 من أجل تسليط الضوء على مختلف تعبيرات اللغة والثقافة الأمازيغية كمكون هوياتي وطني راسخ الجذور.

ووفق بلاغ توصلت جريدة “هبة بريس ” بنسخة منه، قررت الأمانة العامة للحزب تتويج هذه الفعاليات بتنظيم تظاهرة وطنية كبرى يوم 20 يناير 2024 في إقليم الخميسات، “وهي تظاهرة علاوة على طابعها الاحتفالي وعلى رمزية اختيار المكان الذي ارتبط به الزعيم التاريخي المرحوم المحجوبي أحرضان الذي سخر حياته للدفاع عن الأمازيغية، نريدها أيضا مناسبة لإعلان مبادرات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات التي لا تزال مطروحة أمام التفعيل الحقيقي والملموس لدسترة المكون الهوياتي الأمازيغي، ولاسيما في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الأمازيغية”، وفق ما جاء في البلاغ

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp