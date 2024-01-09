بلهندة يتلقى عرضا مغريا من الدوري القطري

تلقى الدولي المغربي يونس بلهندة، عرضا مغربيا من إحدى أندية الدوري القطري التي ترغب في ضمه خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لمصادر إعلامية قطرية فإن نادي الشمال رصد عرض مغريا لحسم صفقة المغربي يونس بلهندة، حيث دخل مسؤولو النادي في مفاوضات مع اللاعب.

ويأتي تحرك الفريق القطري لضم بلهندة بعد رحيله عن فريق أضنة ديمير سبور التركي، حيث أصبح اللاعب حرا وبإمكانه التوقيع لأي فريق.

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