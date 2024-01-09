الصخيرات : ايداع ثلاث دركيين السجن بسبب” المخدرات الصلبة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بابتدائية الصخيرات تمارة ثلاثة دركيين، السجن المدني، اليوم الثلاثاء 9 يناير. الجاري، في انتظار بداية محاكمتهم بالمنسوب لهم .

وكان الدوكين الثلاثة الموقوفين يشتغلون بثكنة الدرك المتنقل بفاس، وفي يوم الأحد الماضي ، ضربوا موعدا إلى السفر للصخيرات من اجل إلتقاء بزيناء لهم على مستوى منطقة الهرهورة، ليسقطوا بعد كمين وضعته لهم فرقة الشرطة القضائية بالصخيرات، ليتم توقيفهم في حالة تلبس بحيازة الكوكايين حوالي 58 غرام.

وإثر عرضهم على الكشف الإلكتروني للتحقق من هوياتهم، تبين أنهم ينتمون لجهاز الدرك الملكي، ليتم إخبار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط بالواقعة، وأيضا سرية الدرك بتمارة، من أجل حضور أحد ممثليها في التحقيق الجاري، وأيضا إشعار القيادة العليا بالرباط.

وأفادت المصادر ذاتها أن الدركيين الموقوفين حديثو التخرج، برتبة رقيب، في العشرينات من عمرهم، ومتحدرين من سلا والحسيمة وورزازات.

وأضافت المصادر أنه، بعد تنقيط السيارة، تبين أنها في ملكية وكالة كراء السيارات، ليتم قطرها إلى المحجز البلدي، واستدعاء ممثلها القانوني، للاستماع إليه في محضر رسمي، حول علاقته بالموقوفين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp