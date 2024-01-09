بنسعيد يؤكد على دور الثقافة في تمتين الروابط بين المغرب والسنغال
هبة بريس _ و م ع
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد، يوم الإثنين بفاتيك بالسنغال، على الدور الحاسم للثقافة في تمتين الروابط العريقة والخاصة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية السنغالية الشقيقة.
وقال بنسعيد في كلمة خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة 12 للمهرجان الوطني للفنون والثقافات، الذي يحل به المغرب ضيف شرف، إنه في ظل القيادة المتبصرة لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس ماكي سال، “تواصل الأمتان كتابة هذا التاريخ المميز والثمين”.
وأشار وزير الشباب والثقافة والاتصال إلى أن العلاقات المغربية السنغالية “تمتح من تراثنا وخصائصنا المشتركة”، مسلطا الضوء على دور الثقافة، بمختلف أبعادها التراثية والتاريخية والهوياتية ، في تعزيز الروابط الخاصة بين البلدين الشقيقين
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8 تعليقات
ألم تروا أن شباب إفريقيا يغامر ويضحي بنفسه في قوارب الموت ???
تربطنا علاقة متينة جدا بين المغرب والسنغال منذ سنوات طويلة .
نتمنى ان يساعد الشباب العاطل والحاصل على شهادات جامعية ولكن للأسف الشديد بطالي .
هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين السنغال والمغرب ستعطي قفزة كبيرة جداً معظمها في التشغيل والحد من البطالة.
هذآ التعاون مع البلدين ستكون له ايجابيات في الثقافة والفنون وستعزز الروابط بينهما..
أحسنتم في تعميق العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع السنغال وابمغربما لها من فوائد ومزايا كثيرة فهي أحسن بكثير مع تونس والجزائر…
تعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات في المغرب والسنغال سيعطي قفزة نوعية ممتازة جدا استراتيجية جديدة ورئية دينامية فريدة من نوعها.
التعامل مع السنغال والمغرب ستعطي توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين السنغال والمغرب فألف تحية لكل موظفي القطاع الثقافي.