بنسعيد يؤكد على دور الثقافة في تمتين الروابط بين المغرب والسنغال

2024-01-09 / 19:00
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هبة بريس _ و م ع

أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد، يوم الإثنين بفاتيك بالسنغال، على الدور الحاسم للثقافة في تمتين الروابط العريقة والخاصة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية السنغالية الشقيقة.

وقال بنسعيد في كلمة خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة 12 للمهرجان الوطني للفنون والثقافات، الذي يحل به المغرب ضيف شرف، إنه في ظل القيادة المتبصرة لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، والرئيس ماكي سال، “تواصل الأمتان كتابة هذا التاريخ المميز والثمين”.

وأشار وزير الشباب والثقافة والاتصال إلى أن العلاقات المغربية السنغالية “تمتح من تراثنا وخصائصنا المشتركة”، مسلطا الضوء على دور الثقافة، بمختلف أبعادها التراثية والتاريخية والهوياتية ، في تعزيز الروابط الخاصة بين البلدين الشقيقين

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