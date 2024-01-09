قريبا … الرباح يُطلق مبادرة “الوطن أولا ودائما”

هبة بريس _ الرباط

من المرتقب أن يطلق عزيز الرباح القيادي السابق بالعدالة والتنمية مبادرة “الوطن أولا ودائما”

وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذى لجمعية المبادرة الوطن أولا ودائما يوم الأحد 7 يناير 2024، بالرباط. وقد تضمن جدول الأعمال الاجتماع ثلاث نقط رئيسية توزعت بين

تقرير أنشطة الجمعية لسنة 2023،و عرض ومناقشة التحديات الوطنية الراهنةو المشاريع المستقبلية للمبادرة.

وفيما يلي تفصيل لأهم نقاط جدول الأعمال:

1. تقرير عمل سنة 2023

على الرغم من حداثة نشأتها وحصولها على الوصل في منتصف السنة استطاعت المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة النوعية وتأسيس فروع وإطلاق عمل بعض اللجن المتخصصة، بفضل جهود الأعضاء وتعاون الشركاء حيث تم تنظيم ستة أنشطة نوعية تهم مواضيع ذات راهنية بالنسبة للوطن والمبادرة بالتعاون مع مؤسسات رسمية ومنظمات مهنية، وهي كالتالي :

– ندوة الفن والتنمية بمراكش، ماي 2023

– إطلاق الحملة الوطنية: منتوج بلادي وأفتخر يونيو 2023

– يوم دراسي حول الأستثمار الصغير والمتوسط بالدار البيضاء، وليوز 2023

– يوم دراسي حول الدبلوماسية الموازية ودور الجالية بالرباط، غشت 2023

– زيارة أعضاء المكتب التنفيذي لمنطق الحوز وتارودانت على إثر الزلزال، شتنبر 2023

– ندوة الإقتصاد والاستثمار في المناطق الجبلية القنيطرة، دجنبر 2023

وفي إطار استكمال تنظيم هياكل الجمعية قام المكتب التنفيذي بالإشراف على تأسيس أربعة فروع للجمعية، وهي كالتالي :

– فرع جهة الرباط سلا القنيطرة

– فرع الدار البيضاء السطات

– فرع فاس مكناس

– فرع فرنسا منطقة باريس

كما تم إحداث مجموعة عمل في كل جهات المملكة التسعة المتبقية، وايضا في 12 دولة بأوربا وأمريكا، في انتظار تأسيس الفروع رسميا.

هذا بالإضافة إلى إطلاق التحضيرات لتأسيس المنتديات الإقليمية خاصة تلك التي تتميز بالطابع القروي والجبلي.

وبغية تنسيق جهود الجمعية وتركيزها تم إحداث لجن متخصصة في مجالات اشتغال الجمعية التي ينص عليها نظامها الأساسي، حيث قام المكتب التنفيذي بإنشاء لجن متخصصة تهم المجالات التالية:

– الدبلوماسية الموازية والجالية

– التعليم والبحث العلمي

– الصحة والحماية الاجتماعية

– الاقتصاد والاستثمار

– التنمية المستدامة والثروات الطبيعية

– الفن والثقافة

– الشباب والتنمية

– المرأة والتنمية

– التنمية المجالية والقروية والجبلية

– السياحة والصناعة التقليدية

– الحكامة والإصلاح الإداري

– الفلاحة والأمن الغذائي

– التكنولوجيا الرقمية

وبغية تنزيل أهداف الجمعية لاسيما على مستوى الشباب والمرأة تم الشروع في التحضير لإنشاء مركزين، الأول يتعلق بتقوية قدرات الشباب ومواكبتهم والثاني بتنمية مهارات المرأة والترافع عنها

2. التحديات الوطنية الراهنة

واعتبارا لكون الهدف الأسمى لإحداث هذه المبادرة هو الإسهام في خدمة الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، فقد تطرق الاجتماع كثاني نقطة في جدول الأعمال، للتحديات الوطنية الخارجية والداخلية التي تواجهها البلاد، منها أولا القضية الوطنية الأولى وما تواجهه من مناورات الخصوم ونفاق بعض الدول. وثانيا، تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا انعاكسات الحرب الأوكرانية الروسية على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، وعدوان الاحتلال على فلسطين والدور المطلوب لإيقافه ودعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

هذا بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ترخي بظلالها على كافة المستويات، كموجة الغلاء واستمرار الجفاف ونذرة المياه وأزمة التعليم وشبكات المخدرات وتفاقم البطالة وتراجع التأطير السياسي والنقابي وضعف مواكبة الشباب وآثار الزلزال…

وقد أجمع كل الأعضاء على ضرورة التعبئة الوطنية لمواجهة هذه التحديات والقيام بما يلزم للتخفيف من آثارها والإسهام في مواجهتها بيقظة وتعاون وفعل مؤثر.

كما دعا المكتب كافة الأعضاء إلى الإنخراط الواعي والفاعل في هذه التعبئة الوطنية وإبداع مبادرات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية.

3. تطوير عمل المبادرة

كان الاجتماع مناسبة لتقييم عمل سنة 2023 وتطوير الأداء في سنة 2024 والتداول حول مستقبل المبادرة، حيث تم تحديد الملفات ذات الأولوية الآتية:

– تجويد وتكييف عمل المبادرة مع التحولات والأولويات الوطنية

– التطوير التنظيمي: ضبط وتوسيع العضوية، تأسيس الفروع الجهوية والخارجية والمنتديات الإقليمية

– تفعيل اللجن المتخصصة، وإنشاء مركز الشباب والنساء والمعاقين والمهنيين

– تنزيل البرنامج الاعلامي والتواصلي وتجويد موقع المبادرة

– إبرام شراكات مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية

– إطلاق نقاش داخلي للاعداد لما بعد مرحلة التأسيس أي ابتداء من 2025.

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