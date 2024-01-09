وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم ويرجعو”
هبة بريس - الرباط
دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على تواريخ المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المواعيد الطبية بالمغرب أقرب من مثيلتها في كندا ودول أخرى.
وأضاف الوزير قائلا :”المغاربة المقيمين في كندا ولاو كيدخلو للمغرب يتعالجو ويرجعو لأنهم عندهوم موعد بعيد في كندا.”
وتابع الوزير أن منصة موعدي سجلت مليون و914 الف موعد طبي في 2022، مشيرا الى أن وزارته تعترف بتأخر المواعيد في بعض التخصصات، لكن الحالات المستعجلة مثل مرضى الفشل الكلوي فلا تأخر في مواعيدهم الطبية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
45 تعليقات
C’est notre réalité malheureusementé
Je suis une de ces personnes
مستشفي خريبگة مشيت ليه واحد المرة ما كاين لا طبيب ولا ممرض كاين غير سيكيريتي هو لي كيكوموندي فالسبيطار… الى كاينا شي همزة يعيط لفرملي… ما كاين والو بقيتي ثماك حتى لصباح والله ما يتسوقوك…
وزارة يكذبو متل عمي تبون
واش دخل شهر ابريل
و حسسسان أطلق سلوكية. Il nous prend pour des imbeciles cet ignare.