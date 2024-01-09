وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم ويرجعو”

2024-01-09 / 17:58
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هبة بريس - الرباط

دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على تواريخ المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المواعيد الطبية بالمغرب أقرب من مثيلتها في كندا ودول أخرى.

وأضاف الوزير قائلا :”المغاربة المقيمين في كندا ولاو كيدخلو للمغرب يتعالجو ويرجعو لأنهم عندهوم موعد بعيد في كندا.”

وتابع الوزير أن منصة موعدي سجلت مليون و914 الف موعد طبي في 2022، مشيرا الى أن وزارته تعترف بتأخر المواعيد في بعض التخصصات، لكن الحالات المستعجلة مثل مرضى الفشل الكلوي فلا تأخر في مواعيدهم الطبية.

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‫28 تعليقات

  1. هذه والله انها كذبة. اولائك الأطباء لوفتحت لهم الباب لم يصبح أحد. هنا. في هذا البلد نحن نعيش في حماية الله اولا وحماية جلالة الملك حفظه الله اما غيره فأكثرهم. لصوص والعياذ بالله

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  2. Il est sérieux 🤣
    Car je ne pense pas qu’un hôpital public marocain peut se rivaliser avec un hôpital canadien d’autre part imaginons quelq’un prendre un vol pour une durée moyenne de 09h pour arriver à un hôpital où il y ni médecin ni médicaments tu trouveras que l’agent de sécurité entrain de poser des questions comme si tu rentres dans sa résidence

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  7. من المؤسف جدا انه مازال يحكمنا مثل هؤلاء المسؤلين. اول الطريق نحو الإصلاح هو قول الحقيقة والاعتراف بالنواقص

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