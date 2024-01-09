وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم ويرجعو”
هبة بريس - الرباط
دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على تواريخ المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المواعيد الطبية بالمغرب أقرب من مثيلتها في كندا ودول أخرى.
وأضاف الوزير قائلا :”المغاربة المقيمين في كندا ولاو كيدخلو للمغرب يتعالجو ويرجعو لأنهم عندهوم موعد بعيد في كندا.”
وتابع الوزير أن منصة موعدي سجلت مليون و914 الف موعد طبي في 2022، مشيرا الى أن وزارته تعترف بتأخر المواعيد في بعض التخصصات، لكن الحالات المستعجلة مثل مرضى الفشل الكلوي فلا تأخر في مواعيدهم الطبية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
28 تعليقات
ههههههه. الله يمسخك وااااو على كذااااب. كيحيو للمغرب لأنهم عندهم الفلوس ولي عندو الفلوس فهاد البلاد حاجتو مقدية
و هؤلاء الذين بالقرب منك ، يتعالجون في الموزمبيق ، مواعيد بالجملة و خدمات سير وجي !!!
مثلما هو التعليم متدهور في بلادنا فحال الصحة لا يقل عنه تدهورا وانحطاطا.لماذا لايستشهد الوزير بامريكا او اسبانيا او فرنسا فالجميع يعرف أن كندا هي الدولة الوحيدة من الدول الغنية التي تعرف تاخرا في مجال الصحة كما أن المغربي الذي يأتي من كندا إلى وطنه للاستشفاء بلا شك سيذهب إلى عيادة حيث سيؤدي في الحين واجب العلاج.
والله حتى عندو الحق. فعلا دول متقدمة كثيرا و المواعيد حدث و لا حرج . سييييير تما بقيتي و الحمد لله سيرو بحثو و شوفو.
aussi Des USA La chine Et le Danmark
المغاربة المقيمين في كندا ولاو كيدخلو للمغرب يتعالجو ويرجعو لأنهم عندهوم موعد بعيد في كندا
دبا واش هذا مسالي تيتقارن مع كندا ههه
Fel meghrib makyweslkch tor deyalk ga3
المجال الصحي في المغرب مكاينش و ضعيف جدا
Wache had Sayed Maghribi moouhal
Hdar 3la rask a si wazir
Hhhh
ماشي في السبطارات ديال الشعب تيمشيو المصحات الخاصة لأنها أقل كلفة من كندا
Hadi rah machi slogiya (dobirman)hh
واش هدا عندو شي وجه يحشم عليه أم لا وعلاش المسؤولين كيمشيو الخارج يدواو
Hahaha
صحيح
هذا في ولاية كيبيك
أظن الولايات الأخرى في أحسن حال من هذه الأخيرة
🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الله يمسخك يا الكذاب