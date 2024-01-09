أحفير .. انتحا.ر عشريني شنقا داخل منزل عائلته

هبة بريس - وجدة

أقدم شاب عشريني على الانتحار شنقا داخل منزل عائلته بمدينة احفير.

و حسب معطيات الجريدة، فالشاب المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية، و كان يقيم رفقة والدته، حيث استغل غيابها عن المنزل ليقدم على عملية الانتحار شنقا.

هذا وفور علمها بالخبر، هرعت الى عين المكان السلطات المحلية والمصالح الامنية، ونقل الجثة الى مستودع الاموات للتشريح، وفتح تحقيق لتحديد سبب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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