تجريم الإجهاض السري.. آيت الطالب: “هذا موضوع واعر.. وعندو حساسية كبيرة”

2024-01-09 / 17:39
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن موضوع الاجهاض لديه حساسية كبيرة ويحظى بنقاش مجتمعي منذ سنوات.

وقال ايت الطالب، مخاطبا مستشارة برلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية يومه الثلاثاء “هذا سؤال واعر”.

وأضاف الوزير أن الأغلبية الساحقة تتجه الى تجريم الاجهاض غير الشرعي مع اسثتناء بعض الحالات لوجود مبررات قاهرة، مشيرا الى أن مهنيي الصحة الذين يمارسون الاجهاض السري، تتم معاقبتهم وفق مقتضيات القانون.

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‫5 تعليقات

  5. الحل بعد التوعية هو تدعيم أدوية و أدوات التعقيم بحيث تصبح في المتناول أكثر وأخص بالذكر la pilule du lendemain
    اكيد اذا كان ثمنها رخيصا سيستعملها الناس بكثرة وينتهي هذا المشكل

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