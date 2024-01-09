مصحات تطالب المرضى بشيك ضمانة.. وزير الصحة يؤكد: “عملية غير قانونية”

هبة بريس - الرباط

جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، رفضه لإقدام عدد من المصحات الخاصة على مطالبة المرضى بشيك ضمانة مقابل استقبالهم للعلاج.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على عدم قانونية هذه العملية، مشيرا الى أن الوزارة توصلت الى حدود اليوم بـ9 شكايات عبر منصة شكاياتي الرقمية.

وأضاف ايت الطالب، أن دور الوزارة تقوم به من خلال التفتيشية، وذلك عبر وضع الملف بالنيابة العامة أو الوكالة الوطنية للصحة التي تقوم بدورها بعملية مراقبة تقنية لهذه المصحات.

وشدد المتحدث ذات ، على وجود اكراهات لدى المواطن من جهة ولدى المصحات من جهة أخرى بسبب عدم وفاء مجموعة من المواطنين بدفع تكاليف علاجهم.

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