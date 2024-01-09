طنجة.. العثور على جث.ة شاب جرفته مياه الأمطار الى شاطئ مالاباطا

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر اليوم الثلاثاء 09 يناير على جثة شاب في مقتبل العمر، بالشاطئ البلدي بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد عثر على الضحية جثة هامدة بعدما جرفته مياة وادي بني مكادة في اتجاه شاطئ “مالاباطا” فيما نجا صديق له بأعجوبة من موت محقق قبل أن تبتلعه أمواج الشاطئ.

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحرياتها بعد المعاينة الأولية للجثة التي تم نقلها الى مستودع الأموات بمستشفى طنجة .

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