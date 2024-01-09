طنجة.. مصرع شخص في حادثة سير خطيرة

2024-01-09 / 16:39
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادثة سير مميتة وقعت على مستوى مدارة الجامعة العربية “رياض تطوان” بمدينة طنجة.

الضحية كان على متن سيارة رمادية اللون اصطدمت بشكل قوي بأحد أعمدة مدخل ممر تحت أرضي بمدار “رياض تطوان” ماتسبب في مقتله.

وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية التي حلت على وجه السرعة بعين المكان، وباشرت تحرياتها من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة المعني لمستودعالأموات بمستشفى طنجة .

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