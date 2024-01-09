الاستقلال يجمد عضوية رئيس فريقه بجماعة مراكش
ع اللطيف بركة : هبة بريس
قالت مصادر مطلعة ” أن حزب الاستقلال ، قد جمد عضوية رئيس فريقه بالجماعة الحضرية لمراكش “عبد الصادق بيطاري” مع إعفاءه من جميع مهامه الحزبية بالإقليم، مقابل ذلك تضيف مصادر الجريدة تم تكليف الاستقلالية ” مريم العربي ” بتنسيق أشغال الفريق داخل المجلس الجماعي لمراكش.
واشارت مصادرنا ، ان أعضاء من الكتابة الإقليمية لحزب الميزان بالمدينة الحمراء ، قد عقدوا إجتماع لهم بمقرهم الاقليمي ، وتم تأشيرتهم على القرار الحزبي في حق رئيس فريقهم.
وفي نفس السياق ، فقد توصلت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ، بمراسلة تحمل القرار الحزبي السالف الذكر .
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5 تعليقات
حزب الإستخرار والإستكرار تفو عليكم الصاعليك شحال من عان قبطتو الحكومة وقمتو بإھضار المال العام تكعدو جمعو ريسانكم حزب الشفيرة تقومون بتحريض المواطن على الإضراب لسرقة المناصب العليا
Mezyane Mezyane
حزب المصباح هو الأفضل في المغرب حاليا
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان حيلة وسباب فمشاكل الحياة فهاد القرن الواحد والعشرين وللتذكير فقط هذا حزب الاستغلال ديال الناس الضعفاء والمساكين
أحزاب تجمع الثروة. وتضحك على المواطنين منذ الاستقلال….