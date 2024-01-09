الاستقلال يجمد عضوية رئيس فريقه بجماعة مراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ” أن حزب الاستقلال ، قد جمد عضوية رئيس فريقه بالجماعة الحضرية لمراكش “عبد الصادق بيطاري” مع إعفاءه من جميع مهامه الحزبية بالإقليم، مقابل ذلك تضيف مصادر الجريدة تم تكليف الاستقلالية ” مريم العربي ” بتنسيق أشغال الفريق داخل المجلس الجماعي لمراكش.

واشارت مصادرنا ، ان أعضاء من الكتابة الإقليمية لحزب الميزان بالمدينة الحمراء ، قد عقدوا إجتماع لهم بمقرهم الاقليمي ، وتم تأشيرتهم على القرار الحزبي في حق رئيس فريقهم.

وفي نفس السياق ، فقد توصلت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ، بمراسلة تحمل القرار الحزبي السالف الذكر .

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