بسبب الجفاف.. الحكومة توقف دعم زراعة الافوكادو وتقلص زراعة “الدلاح”

2024-01-09 / 15:08
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هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة، اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية، بسبب قلة التساقطات المطرية و توالي سنوات الجفاف.

وفي هذا الصدد، أفاد وزير التجهيز والماء، أنه تقرر توقيف دعم “الأفوكا”، مع تقليص مناطق زراعة الدلاح.

وقررت الحكومة منع زراعة الدلاح في منطقة طاطا، وتخفيض زراعة “الدلاح” بـ75 في المائة في زاكورة.

هذا ويذكر أن كيلوغراما واحدا من فاكهة الأفوكادو يستنزف مابين 1200 و 2000 لتر من الماء.

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‫4 تعليقات

  2. ثمن الماء الذي يستهلك واحد كيلوغرام من الأفوكادو يساوي أكثر من الأفوكادو نفسه،الدولة والمواطن يخسرون،والرابح هو المستثمر الإسرائيلي.

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  3. 5:57
    ثمن الماء الذي يستهلك واحد كيلوغرام من الأفوكادو يساوي أكثر من الأفوكادو نفسه،الدولة والمواطن يخسرون،والرابح هو المستثمر الإسرائيلي.

    رد

  4. 5:57
    ثمن الماء الذي يستهلك واحد كيلوغرام من الأفوكادو يساوي أكثر من الأفوكادو نفسه،الدولة والمواطن يخسرون،والرابح هو المستثمر الإسرائيلي.

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