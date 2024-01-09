بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 25 مليون يورو إضافية لتمويل مشاريع مغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضخ بنك الاسثتمار الأوروبي مبالغ إضافية لدى شريكه بالمغرب لتمويل مشاريع مبتكرة في السوق المغربية.

و في هذا الصدد، منح بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) 25 مليون يورو إضافية لـ Caixabank المغرب، وهي شركة إسبانية رائدة في مجال الخدمات المصرفية، وذلك على شكل قرض لتمويل الشركات المغربية الصغرى والمتوسطة التي تعمل في قطاعات القيمة والسلاسل المفيدة للاقتصادات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

ويعد هذا القرض جزءا من مبادرة “Tajawouz” من طرف البنك الأوروبي، لتعزيز الإدماج المالي المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية عبر المؤسسات المالية المتخصصة، من خلال ظروف الاقتراض المثلى، وكذلك دمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp