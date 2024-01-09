صندوق “إينوف إنفست” يختار 12 مقاولة مغربية ناشئة لتمويلها

2024-01-09 / 16:59
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم اختيار اثنتي عشرة مؤسسة مواكبة شريكة من قبل “تمويلكم” برسم النسخة الثالثة من “صندوق إينوف إنفست”.

وأوضحت “تمويلكم”، في بلاغ لها، أن هذه المؤسسات الشريكة قد تم اختيارها من قبل لجنة مستقلة مكونة من خبراء من المغرب ومن الخارج، وذلك على إثر دعوة للتعبير عن الاهتمام التي تم إطلاقها في 28 يونيو 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المؤسسات ستشتغل في المراحل الأولى من دورة حياة المقاولات الناشئة، والمتمثلة في “مرحلة الفكرة” و”مرحلة الاحتضان” و”مرحلة ما قبل التسريع”.

وسيمكن هذا الانتقاء من إطلاق جيل جديد من عروض التمويل لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة، ومن بينها المنتوجين “تيك ستارت” (TECH START® ) و”تيك بوست” (TECH BOOST).

و يعد تمويل “تيك ستارت” عبارة عن مساهمة يمكن أن تصل قيمتها إلى 400.000 درهم لفائدة المقاولات الناشئة التي تتوفر على براءات اختراع وتخصص لتغطية نسبة تصل إلى 80 في المئة من النفقات المرتبطة بتحقيق المشروع المبتكر.

بينما يعد تمويل “تيك بوست” عبارة عن قرض شرف يمكن أن تصل قيمته إلى 750.000 درهم لفائدة المقاولات الناشئة التي تقدم ابتكارات جذرية، ويخصص لتغطية نسبة تصل إلى 80 في المئة من تكلفة المشروع.

* الصورة من الأرشيف

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