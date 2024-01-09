بركة: ظهور 69 عينا مائية بعد زلزال الحوز

2024-01-09 / 14:50
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هبة بريس - الرباط

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن ظهور عدد من العيون المائية الطبيعية بمناطق الزلزال.

وذكر بركة في تدخله اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تسجيل تغيرات في صبيب بعض العيون، سواء عبر الزيادة أو النقصان أو الظهور لأول مرة أو تجدد ظهورها، مشيرا إلى أن عددها بلغ 69 عينا مائية.

وأضاف الوزير أن هذه الأعين تتمركز في 32 عينا مائية في إقليم الحوز، و 19 عين في تارودانت و10 عيون في ورزازات ثم 8 في شيشاوة.

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