ماكرون يعين غابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية

هبة بريس - وكالات

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، غابرييل أتال رئيسا للحكومة خلفا لإليزابيث بورن.

وفي أول تعليق له على الموضوع، أكد أتال أنه “سيبقى دائمًا إلى جانب قطاع التعليم”، بعد أن كان وزيرًا للتربية في حكومة بورن.

وسيكون أتال أصغر رئيس للحكومة في تاريخ فرنسا، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا.

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