ترويج مخدر “البوفا” يجر شخصا للاعتقال ضواحي برشيد

2024-01-09 / 13:11
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هبة بريس

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة ترويج المخدرات، بما فيها مخدر البوفا، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة “الدروة” ضواحي مدينة برشيد، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 125 جرعة من مخدر البوفا و195 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و580 لترا من مسكر ماء الحياة، علاوة على 12 سلاحا أبيضا.

كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز 30 هاتفا محمولا وتسع ساعات يدوية وجهازي كمبيوتر، فضلا عن مبلغ مالي قدره 66 ألف و550 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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‫4 تعليقات

  1. اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الذي يساعد هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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  2. يجب على السلطات الأمنية أن تحارب مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات تهريب المخدرات يجب وضع حدا لهم.

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  3. لقد افسدوا البلاد وخربوا عقول البشر بهذه السموم الفتاكة والقاتلة التي تؤدي إلى الموت أو الى اضطرابات نفسية سيئة حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في ذالك.

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  4. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم كانوا سبب في تشريد عدد من الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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