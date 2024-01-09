“حماس” تدعو الدول الإسلامية الى دعمها بـ”السلاح”

هبة بريس - وكالات

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الدول الإسلامية “بدعم المقاومة بالسلاح” لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.

وقال هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.

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