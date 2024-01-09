“حماس” تدعو الدول الإسلامية الى دعمها بـ”السلاح”

2024-01-09 / 12:07
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هبة بريس - وكالات

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الدول الإسلامية “بدعم المقاومة بالسلاح” لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.

وقال هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.

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‫6 تعليقات

  2. يرمي الناس بالباطل وفي نفس الوقت يطالب بأسلوب حقير بالأسلحة وو،
    هؤلاء هم المجوس الخدام الحقيقيون للمجوس وإسرائيل وأجنداتهم..
    يقتلون ويشتتون بني جلدتهم من قصور مشيدة ،
    منتهى أمانيهم تشتيت الدول الأسلامية والعربية

    رد

  3. الجزائر وايران وكوريا الشمالية ستدعمكم
    ولا تنسوا اسرائيل ستدعمكم كذلك فجيشها همه فقط المال

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  4. عن أي سلاح يتحدث هذا الإرهابي، لقد أفلح في جعل غزة دمارا لا يصلح للسكن بسبب أفكاره المتطرفة. جل سكان غزة الأبرياء أصبحوا بلا مئوي ولا سكن

    رد

  5. الى الذبابة الصهيونية غزاوي لاعقة أحذية قتلة الاطفال و الرضع من الارهابيين،
    الشرف لا تعرفه
    والدفاع عن الوطن لا افهمه
    انت ممن يبيعون حتى بناتهن إذا جاء المحتل و تتكلم على من يدافعون على ارضهم ،هزلت

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  6. اكبر مشاكل المسلمين هم الخونة الداخل اما المقاومه فالحمد لله تقوم بالواجب

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