ردا على توقيف الأساتذة.. “التنسيق الوطني” يعلن مواصلة الإضراب

هبة بريس - الرباط

ردا على تفعيل مسطرة الطرد في حق عدد من الأساتذة المضربين، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والجمعة 09 و 12 يناير الجاري.

ووصف التنسيق، في بلاغ له، قرارات التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين بـ “التعسفية اللاقانونية”، معتبرا أنها خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وأعلن التنسيق استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، مؤكدا أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد خصوصا بعد “الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية”

وعبر التنسيق، عن إدانته لأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية، محملا الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات.

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