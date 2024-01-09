ردا على توقيف الأساتذة.. “التنسيق الوطني” يعلن مواصلة الإضراب
ردا على تفعيل مسطرة الطرد في حق عدد من الأساتذة المضربين، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والجمعة 09 و 12 يناير الجاري.
ووصف التنسيق، في بلاغ له، قرارات التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين بـ “التعسفية اللاقانونية”، معتبرا أنها خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأعلن التنسيق استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، مؤكدا أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد خصوصا بعد “الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية”
وعبر التنسيق، عن إدانته لأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية، محملا الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
ضيعتوا أولا الشعب يجب الطرد.بغيتوا الفلوس والنعاس حسبي الله ونعم الوكيل.
خاصك تبحث او نعرف علاش هاد الاساتذة دريين ضراب قبل متكتب ايتعليق
بإتخادكم لسياسة لي الدراع يتبين أن المضربين تاهوا عن طريق الصواب. الحكومة نفدت ما وعدت به ألا وهي زيادة لابأس بها مقارنة مع رواتب الجنود المرابطين على حدود أرض وطننا الحبيب . الدسن لاحول ولاقوة لهم لطلب الزيادة في الأجور الدين يستحقون زيادة تفوق 5000 درهم على رواتبهم الهزيلة مقابل مايقومون به كي يعيش هؤلاء المضربين في أمن وسلام .
لاحول ولاقوة الابالله، الطرد هو الحل وليس التوقيف
اكيد ستجد وزارة التربية الوطنية صعوبة للتفاهم مع هؤلاء اشباه الأساتذة لانهم خارجون عن القانون َمكثوا سنين وسنين في الجامعات المغربية فعششوا فيها للحصول على شهادة لا قيمة لهما والفوا المشاحنات َمع الإدارة بمقاطعة الدروس والامتحانات والاضرابات والتطاحن بينهم
يجب البحث في ت