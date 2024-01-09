عادل التاويل :”المرجو احترام خصوصيتي و أنا لا أشارك حياتي الخاصة”

2024-01-09 / 11:45
2
القسم الفني: هبة بريس

ناشد اليوتيوبر عادل التاويل جميع متابعيه و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بعدم نشر وكذا التدخل في حياته الخاصة.

واعتبر صانع المحتوى عادل التاويل أن ما يهم جمهوره هو المحتوى الذي يقدمه لهم فقط، بعيدا عن حياته الخاصة.

وقال التاويل عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”المرجو احترام خصوصيتي والتوقف عن نشر أي صورة ماشي أنا لي حطيتها، أولا خرجات بدون قصد أو بالغلط”.

وواصل التاويل قائلا :“أنا صانع محتوى و ماشي إنسان كيشارك حياتو الخاصة ونهار غايجي الوقت المناسب لي تعرفوه فيه كلشي غاتعرفوه وبطريقتي الخاصة”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “أصحاب الصفحات والمجموعات، إلى كنت عزيز عليكم كانطلب منكم تمسحو أي صورة نشرتوها، وخليو كل حاجة تجي بوقتها حيت عمري بغيت ندير البوز بشي حاجة آخرى من غير المحتوى وشكرا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ما حقيقة القبض على محمد رمضان في مطار القاهرة؟

ما حقيقة القبض على محمد رمضان في مطار القاهرة؟

2024-01-08 / 17:02
Photo of هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي؟

هل انفصلت فرح الفاسي عن زوجها عمر لطفي؟

2024-01-08 / 15:09
Photo of سميرة سعيد لأحلام :”أنظف و أطيب النفوس لي عرفتها في رحلتي”

سميرة سعيد لأحلام :”أنظف و أطيب النفوس لي عرفتها…

2024-01-08 / 13:49
Photo of بمشاركة نجوم مصريين.. فاتي جمالي تفرج عن عملها الجديد

بمشاركة نجوم مصريين.. فاتي جمالي تفرج عن عملها الجديد

2024-01-08 / 12:56
Photo of سعد لمجرد يساند دنيا بطمة في محنتها

سعد لمجرد يساند دنيا بطمة في محنتها

2024-01-08 / 11:12
Photo of القفطان المغربي يتألق في النسخة الرابعة لموسم الرياض

القفطان المغربي يتألق في النسخة الرابعة لموسم الرياض

2024-01-07 / 11:05
Photo of حملة مقاطعة بيومي فؤاد تنجح في سحب أحدث أفلامه من السينما

حملة مقاطعة بيومي فؤاد تنجح في سحب أحدث أفلامه…

2024-01-06 / 12:49
Photo of بعد اتهامه با.غتصاب قاصر.. “طوطو” يلجأ للقضاء

بعد اتهامه با.غتصاب قاصر.. “طوطو” يلجأ للقضاء

2024-01-06 / 11:07
Photo of مصرع ممثل عالمي وابنتيه في حادث تحطم طائرة

مصرع ممثل عالمي وابنتيه في حادث تحطم طائرة

2024-01-06 / 11:01
Photo of جنات تكشف سبب حذف أغنيتها الجديدة من موقع “يوتيوب”

جنات تكشف سبب حذف أغنيتها الجديدة من موقع “يوتيوب”

2024-01-06 / 10:14

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق