عادل التاويل :”المرجو احترام خصوصيتي و أنا لا أشارك حياتي الخاصة”

القسم الفني: هبة بريس

ناشد اليوتيوبر عادل التاويل جميع متابعيه و كذا الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بعدم نشر وكذا التدخل في حياته الخاصة.

واعتبر صانع المحتوى عادل التاويل أن ما يهم جمهوره هو المحتوى الذي يقدمه لهم فقط، بعيدا عن حياته الخاصة.

وقال التاويل عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام:”المرجو احترام خصوصيتي والتوقف عن نشر أي صورة ماشي أنا لي حطيتها، أولا خرجات بدون قصد أو بالغلط”.

وواصل التاويل قائلا :“أنا صانع محتوى و ماشي إنسان كيشارك حياتو الخاصة ونهار غايجي الوقت المناسب لي تعرفوه فيه كلشي غاتعرفوه وبطريقتي الخاصة”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “أصحاب الصفحات والمجموعات، إلى كنت عزيز عليكم كانطلب منكم تمسحو أي صورة نشرتوها، وخليو كل حاجة تجي بوقتها حيت عمري بغيت ندير البوز بشي حاجة آخرى من غير المحتوى وشكرا”.

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