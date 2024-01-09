البدراوي يعود إلى الرجاء الرياضي

قرر عزيز البدراوي، الرئيس السابق للرجاء الرياضي العودة إلى النادي الأخضر عبر بوابتي الإنخراط والاستشهار.

يأتي ذلك بعدما جدد البدراوي انخراطه داخل نادي الرجاء الرياضي، بعد أشهر من الابتعاد عن محيط الفريق، حيث عاد رجل الأعمال المذكور إلى مؤسسة منخرطي الفريق الأخضر.

كما توصل البدراوي لاتفاق مع محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي من أجل وضع لوحاته الإشهارية في جنبات الملاعب التي سيستقبل فيها الفريق الأخضر ضيوفه في البطولة الإحترافية هذا الموسم.

وسيستفيد الرجاء الرياضي بموجب عقد الاستشهار الجديد مع عزيز البدراوي من منحة مالية مهمة.

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