الميزانية و اتفاقيات مشاريع تتعثر بسبب اعتقال رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء

2024-01-09 / 12:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت دورة يناير لمجلس عمالة الدار البيضاء تعثرا و لخبطة كبيرتين بسبب اعتقال الرئيس سعيد الناصيري و كذا بسبب الصلاحيات المحدودة لنائب الرئيس.

و وجد أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء صعوبات كبيرة في دورة المجلس التي انعقدت بحر هذا الأسبوع في ظل غياب الرئيس سعيد الناصيري المعتقل حاليا على ذمة التحقيقات في الملف المعروف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء”.

و وجد نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء نفسه في موقف حرج بسبب صلاحياته المحدودة و غياب تفويضات من الرئيس الغائب، مما دفع المجلس لتأجيل مناقشة تفاصيل الميزانية و عدد من اتفاقيات المشاريع حتى وقت لاحق.

*الصورة من الأرشيف

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‫2 تعليقات

  1. السلام ان اقترح ان ينوب السيد الوالي مهيدية تسيير مجلس عمالة الدار البيضاء نظرا للكفاءة والثقة التي يراها فيه ساكنة البيضاء

    2
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  2. الوالي امهدية ينوب على على تلك لي في عكاشة. اصلا دائما المشاريع التي تكون في أيدي الاحزاب تعرف تعثرا.وتهور…..

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