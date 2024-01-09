الميزانية و اتفاقيات مشاريع تتعثر بسبب اعتقال رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت دورة يناير لمجلس عمالة الدار البيضاء تعثرا و لخبطة كبيرتين بسبب اعتقال الرئيس سعيد الناصيري و كذا بسبب الصلاحيات المحدودة لنائب الرئيس.

و وجد أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء صعوبات كبيرة في دورة المجلس التي انعقدت بحر هذا الأسبوع في ظل غياب الرئيس سعيد الناصيري المعتقل حاليا على ذمة التحقيقات في الملف المعروف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء”.

و وجد نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء نفسه في موقف حرج بسبب صلاحياته المحدودة و غياب تفويضات من الرئيس الغائب، مما دفع المجلس لتأجيل مناقشة تفاصيل الميزانية و عدد من اتفاقيات المشاريع حتى وقت لاحق.

*الصورة من الأرشيف

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp