أزيد من 13.5 مليون شخص.. رقم قياسي تاريخي لعدد المعتمرين سنة 2023

هبة بريس - وكالات

قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة إن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأضاف “الربيعة” في كلمته في معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ8 ملايين و550 ألف ا ، فيما ارتفع العدد في هذا العام إلى 13 مليون و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة تقدر ب58 في المئة.

وأشار في تصريحات نقلتها فضائية “الإخبارية” إلى أن “النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة”، موضح ا أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة مع 20 شركة العام الماضي.

وقال الوزير “أطلقنا مشروعات تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، وعملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف”.

وأضاف “زرنا 13 دولة وأقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات”، مشيرا إلى أنه تم العمل مع الشركاء على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة”.

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