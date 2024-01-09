غزة .. مقت.ل فردين جديدين من عائلة الإعلامي وائل الدحدوح
هبة بريس - وكالات
قُتل ابنا أخ مدير مكتب قناة “الجزيرة” في غزة وائل الدحدوح، في غارة استهدفت، الإثنين، سيارتهما في رفح، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وعدد من أقاربهما.
وقال ناطق باسم الوزارة، إنّ الجيش الإسرائيلي “قتل ثلاثة مواطنين مستهدفاً سيارة مدنية”، وتقدّم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الصراع.
وأكد صحافي لوكالة “فرانس برس” أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخ وائل، فيما أظهرت مشاهد صوّرتها الوكالة التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.
وكان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن يهربا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم في جنات النعيم إنشاء الله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان انهم ذهبوا شهداء عند الله ، اللهم انصر اخواننا الفلسطينين .
رحم الله الشهداء الأبرار الذين استشهدوا في سبيل الله.
الصبر من عندك يا رب صبرهم وانصرهم وعوضهم الجنة على هذا اليقين والإيمان إن لله وإن إليه راجعون.
حسبنا الله ونعم الوكيل ،ربنا إننا مغلوبون فانتصر ، مظلومون فانتقم متضرعون فاستجب مستغيثون فاغث يا رب العالمين إنك سميع الدعاء.
يامن شققت البحر لموسى برحمتك وقدرتك واخرجت يوسف من البئر والسجن بقدرتك وعزتك ونجيت يونس من بطن الحوت بلطفك نسألك أن تلطف باهل غزة وتنزل عليهم رحماتك وامانك ، اللهم إنا نستوعدك فلسطين وأهلها نسائها واطفالها وشيوخها وشبابها اللهم احفظهم من شر الصهاينة ، وامددهم بجنود من عندك ياناصر المستضعفين يا قوي يا متين لا نملك لهم إلا الدعاء.
هم يموتون حربا ونحن نموت قهرا هم تنزف دماؤهم ونحن تنزف قلوبنا هم الشهداء ونحن المصابون البأس هناك والألم هنا يعصر اكبادنا ، ياغزة لا تقنطي النصر قريب سينتهي سيناريوهات الصهاينة بإذن الله تعالى.
اللهم إن الأرض ارضك والجند جندك والأمر أمرك وانت القوي العزيز فانصرهم نصرا مبينا مؤزرا تشفي به صدور الفلسطينين ، اللهم بردا وسلاما على إخواننا الفلسطنين.
الرحمة والشفا، لسكان غزة