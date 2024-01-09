تقرير.. المغاربة اقتنوا 161 ألفا و 504 سيارة جديدة خلال سنة 2023

2024-01-09 / 09:47
10

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

واصلت مبيعات السيارات في المغرب تسجيل أرقام و معدلات مرتفعة خلال السنة التي ودعناها، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد وفق الأرقام الرسمية المعلنة.

و في هذا الصدد، أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألف و410 سيارات في سنة 2022.

و بلغت حصة السيارات الخاصة 145 ألفا و292 وحدة، مقابل 143 ألفا و186 في سنة 2022، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16 ألفا و212 مقابل 18 ألفا و224 قبل سنة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مؤسسة بنكية و شركة عقارية تتحصلان على علامة المسؤولية الاجتماعية من “الباطرونا”

مؤسسة بنكية و شركة عقارية تتحصلان على علامة المسؤولية…

2024-01-08 / 17:34
Photo of وزارة الصناعة و التجارة تفرض شروطا على استيراد غازات التبريد

وزارة الصناعة و التجارة تفرض شروطا على استيراد غازات…

2024-01-08 / 15:25
Photo of نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 26,38 %

نسبة ملء السدود الكبرى بجهة الشرق بلغت 26,38 %

2024-01-08 / 15:21
Photo of بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟

بالأرقام.. شحال ديال الفلوس حاطين الجالية في الأبناك المغربية؟

2024-01-08 / 14:45
Photo of إلغاء الديون المستحقة لدى CNSS و هاته تفاصيل الاستفادة من العملية

إلغاء الديون المستحقة لدى CNSS و هاته تفاصيل الاستفادة…

2024-01-08 / 13:14
Photo of بنك المغرب: “ارتفاع ملحوظ في قروض السكن و القروض الاستهلاكية لدى المغاربة”

بنك المغرب: “ارتفاع ملحوظ في قروض السكن و القروض…

2024-01-08 / 12:13
Photo of فرض ضريبة على كل الشاحنات التي تمر من معبر الكركارات باتجاه موريتانيا يغضب المهنيين

فرض ضريبة على كل الشاحنات التي تمر من معبر…

2024-01-08 / 10:51
Photo of رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم

رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم

2024-01-07 / 17:16
Photo of اقتصادي مغربي ..صناعة السيارات لا يمكنها تعويض آثار الجفاف

اقتصادي مغربي ..صناعة السيارات لا يمكنها تعويض آثار الجفاف

2024-01-07 / 13:38
Photo of خبير اقتصادي … الألفية الثالثة شهدت تحولات اقتصادية كبرى بالمملكة

خبير اقتصادي … الألفية الثالثة شهدت تحولات اقتصادية كبرى…

2024-01-07 / 12:57

‫10 تعليقات

  1. سوق السيارات الجديدة في المغرب عرفت انخفاضا بالنسبة للسيارات المستعملة .

    رد

  5. نحن نتقاتل مع المعيشية الصعبة الراهنة والغلاء في الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها …

    رد

  6. لماذا ارتفاع مبيعات السيارات في السنوات الأخيرة في المغرب مقارنة مع أوروبا ؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟؟

    رد

  8. أليس من الواجب على الدولة أن تراقب أصحاب المبيعات السيارات من أين يأتون بها ؟؟؟ لأن لا حسيب ولا رقيب!!!!

    رد

  9. ربما هذا ليس عددا إجمالي لجميع السيارات بل فقط مقتنيات السنوات الماضية وهي أقل من السنة الماضية وما قبل والفاهم يفهم هههههههههههه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق