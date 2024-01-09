تقرير.. المغاربة اقتنوا 161 ألفا و 504 سيارة جديدة خلال سنة 2023

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مبيعات السيارات في المغرب تسجيل أرقام و معدلات مرتفعة خلال السنة التي ودعناها، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد وفق الأرقام الرسمية المعلنة.

و في هذا الصدد، أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألف و410 سيارات في سنة 2022.

و بلغت حصة السيارات الخاصة 145 ألفا و292 وحدة، مقابل 143 ألفا و186 في سنة 2022، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16 ألفا و212 مقابل 18 ألفا و224 قبل سنة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp