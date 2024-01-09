تقرير.. المغاربة اقتنوا 161 ألفا و 504 سيارة جديدة خلال سنة 2023
هبة بريس ـ الدار البيضاء
واصلت مبيعات السيارات في المغرب تسجيل أرقام و معدلات مرتفعة خلال السنة التي ودعناها، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد وفق الأرقام الرسمية المعلنة.
و في هذا الصدد، أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب بلغت 161 ألفا و504 وحدات خلال سنة 2023، مقابل 161 ألف و410 سيارات في سنة 2022.
و بلغت حصة السيارات الخاصة 145 ألفا و292 وحدة، مقابل 143 ألفا و186 في سنة 2022، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 16 ألفا و212 مقابل 18 ألفا و224 قبل سنة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
سوق السيارات الجديدة في المغرب عرفت انخفاضا بالنسبة للسيارات المستعملة .
غياب المنافسة هو الذي أدى إلى رفع الأسعار بشكل كبير لا يتحمله اي أحد.
كيف يعقل اثمنة السيارات وصلت الى اثمنة خيالية لا تصدق.
كيف يعقل اثمنة السيارات خيالية لا تصدق ..
نحن نتقاتل مع المعيشية الصعبة الراهنة والغلاء في الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها …
لماذا ارتفاع مبيعات السيارات في السنوات الأخيرة في المغرب مقارنة مع أوروبا ؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟؟
المغرب البلد الوحيد الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في مبيعات السيارات.
أليس من الواجب على الدولة أن تراقب أصحاب المبيعات السيارات من أين يأتون بها ؟؟؟ لأن لا حسيب ولا رقيب!!!!
ربما هذا ليس عددا إجمالي لجميع السيارات بل فقط مقتنيات السنوات الماضية وهي أقل من السنة الماضية وما قبل والفاهم يفهم هههههههههههه
اذن اين هي الأزمة التي يشتكي منها المواطنين ؟؟؟