الحكومة تعقد اجتماعها يوم غد الأربعاء.. وهذا ما ستتدارسه

هبة بريس

ينعقد يوم غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب المصدر ذاته، يتعلق مشروعا المرسوم الثالث والرابع بتجديد الترخيص الممنوح لشركتي « European Datacomm Maghreb SA »، و« Soremar SARL » من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع GMPCS.

وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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