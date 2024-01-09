طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2024-01-09 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، خلال الصباح والليل، فوق كل من مناطق الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

وستهم أمطار متفرقة منطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس، وشرق الواجهة المتوسطية وشمال منطقة الغرب، فيما ستكون الأجواء غائمة فوق السهول الشمالية، ومنطقة السايس، و والماس، والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة بالقرب من السواحل والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 04 و09 درجات في ما تبقى من جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا بالشمال-الغربي وسترتفع في ما تبقى من المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائج بباقي السواحل.

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‫6 تعليقات

  2. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك الواسعة.

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  3. يآرب أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين نحن عبادك المخلصين الذين لا ملجأ ولا قوة لنا إلا بك .

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  5. الفلاح البسيط الذي ليس له أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى ان يغيث أرضه وبهيمته وينتظر رحمته وأن ينزل عليه الأمطار النافعة.

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  6. يجب أن تقام صلاة الاستسقاء طلبا من الله عزوجل نزول المطر ليخفف شيئا ما من معاناة الفلاح البسيط من الجفاف وغلاء العلف الحيواني ، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين.

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