وجدة .. جمعية تساهم في الصيانة والتنقية بأهم المؤسسات والمنتزهات

2024-01-08 / 23:26
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هبة بريس : وجدة

شاركت جمعية يقين للثقافة والتربية والتنمية المستدامة بوجدة في برنامج اوراش 2023، شملت مجموعة من المؤسسات العمومية والمنتزهات.
بسواعد هؤلاء الشباب المنخرطين، ساهمت جمعية يقين للثقافة والتربية والتنمية المستدامة في أشغال الصيانة والتنظيف والبستنة في العديد من المؤسسات التعليمية والفضاءات الخضراء بالمدينة الألفية.
ويعتبر اوراش هو برنامج حكومي لتوفير دخل لمدة محددة في احترام تام لمدونة الشغل، يهم إدماج 250.000 شخص خلال سنتي 2022 و 2023.
يتكون من شقين :
1. أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة بحوالي 6 أشهر كحد أقصى : تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذاتطابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك قروية وترميمالمآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي…
يستهدف برنامج “أوراش” فئتين أساسيتن :
– تتعلق الفئة الأولى بالأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل ؛
– تتعلق الفئة الثانية بالأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد-
19 أو لأسباب أخرى
2. أوراش لدعم الإدماج المستدام لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
– يستهدف هذا البرنامج القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة

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