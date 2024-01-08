“خدمات القرب القنصلية”.. إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج
تم إطلاق خدمة جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بغض النظر عن المراكز التي تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم.
وتستجيب هذه الخدمة الجديدة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، لمتطلبات تحديث وتقريب الخدمات القنصلية، كما تهدف إلى الاستجابة لتطلعات المرتفقين للحصول على خدمات قنصلية عن قرب حديثة وتفاعلية.
ومن أجل إطلاق هذه الخدمة الجديدة، باشرت الوزارة عدة إجراءات تنسيقية مع القطاعات الشريكة المعنية بهذا الإصلاح، وكذا تفعيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية في 23 أكتوبر 2023 بمُعرفات موحدة لا تتغير بتغير المركز التابعة له وبتنفيذ تحديثات معلوماتية للأنظمة القنصلية، وذلك من أجل تغطية كافة جوانب هذا الإصلاح.
ويمكن تنزيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج من طلب مواعيد للاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، شهادات…)، حيث يمكنهم التوجه لأي مركز قنصلي تابع للمملكة لإتمام معاملاتهم.
وبهدف تقييم هذه الخدمة الجديدة، تم إجراء اختبار لتقديم “خدمات القرب القنصلية” اعتبارا من 13 نونبر 2023 على مستوى المراكز القنصلية بفرنسا، وتم تنزيلها في القنصليات العامة بإسبانيا ابتداء من 20 نونبر 2023.
وبعد هذه المرحلة التجريبية التي تمت بكل من إسبانيا وفرنسا، تقرر تعميم هذه الخدمة على مستوى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة.
وأضحى بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات مواعيدهم وإنجاز جميع معاملاتهم القنصلية المذكورة على مستوى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية (تسجيل الولادة والوفاة، تسليم عقود الازدياد وشهادات الوفاة والدفاتر العائلية)، وذلك في انتظار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
23 تعليقات
ادا اردة الموعد في القنصلية في إشبيلية 10€ للموعد ادا اردة الموعد في القنصلية الإسرائيلية 0€ ويرحبون بك وتدهب سعيد عن أي مغرب تتحدثون صرنا لا نعرف من نحنو واي وما واي دين نتبع حسبنا الله ونعم الوكيل
عندي ملاحظات :
1- لطلب الموعد يجب عليك ان تكون مجهز بمكتب مع اسكانير و انترنيت ويعطى لك موعد تقريبا في خلال شهر يعين لك اليوم ويتركو لك الاختيار للساعة التي تناسبك (الضحك علىالذقن)
2- شهادة الخطوبة : اذا كنت امراءة مطلقة واردت الزواج فاطلب منك ان تتسلحي بالصبر والمثابرة لانه ينتظرك ما لا يقل عن 4 مواعد مع شهادة تسمى عندهم بالنسخة الكاملة لاجل الزواج من الجماعة التي ازدادتي بها مع العلم ان السيد الرئيس الذي سيوقعها يجب ان يعرفك انك لم تتزوجي بعد طلاقك وهذه هي الطامة الكبرى. انت مقيمة باسبانيا اكثر من عقد من الزمن والقنصلية تطلب منك اثبات حالتك الاجتماعية لكي تتفضل عليك بالشهادة المطلوبة والتي ستقدمها لنفس القنصلية مع 8 وثاءق اخرى
زواجك اختي سيتطلب منك اكثر من نصف سنة لتاخذ العقد …اذا لم يتغير رءاي الشخص الذي طلبك للزواج
3- اترك للوزارة المعنية التفكير في الطريقة المناسبة لتقريب الادارة من الواطنين دون التبرج في استعمال التقنيات المعلوماتية مع تمديد المساطر الادارية اللامعقولة والعقيمة
كلامك صحيح شمرا اخي الكريم