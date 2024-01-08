“خدمات القرب القنصلية”.. إطلاق خدمة جديدة لفائدة مغاربة الخارج
تم إطلاق خدمة جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بغض النظر عن المراكز التي تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم.
وتستجيب هذه الخدمة الجديدة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، لمتطلبات تحديث وتقريب الخدمات القنصلية، كما تهدف إلى الاستجابة لتطلعات المرتفقين للحصول على خدمات قنصلية عن قرب حديثة وتفاعلية.
ومن أجل إطلاق هذه الخدمة الجديدة، باشرت الوزارة عدة إجراءات تنسيقية مع القطاعات الشريكة المعنية بهذا الإصلاح، وكذا تفعيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية في 23 أكتوبر 2023 بمُعرفات موحدة لا تتغير بتغير المركز التابعة له وبتنفيذ تحديثات معلوماتية للأنظمة القنصلية، وذلك من أجل تغطية كافة جوانب هذا الإصلاح.
ويمكن تنزيل السجل الإلكتروني المركزي للتسجيلات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج من طلب مواعيد للاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية (جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، شهادات…)، حيث يمكنهم التوجه لأي مركز قنصلي تابع للمملكة لإتمام معاملاتهم.
وبهدف تقييم هذه الخدمة الجديدة، تم إجراء اختبار لتقديم “خدمات القرب القنصلية” اعتبارا من 13 نونبر 2023 على مستوى المراكز القنصلية بفرنسا، وتم تنزيلها في القنصليات العامة بإسبانيا ابتداء من 20 نونبر 2023.
وبعد هذه المرحلة التجريبية التي تمت بكل من إسبانيا وفرنسا، تقرر تعميم هذه الخدمة على مستوى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة.
وأضحى بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات مواعيدهم وإنجاز جميع معاملاتهم القنصلية المذكورة على مستوى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية (تسجيل الولادة والوفاة، تسليم عقود الازدياد وشهادات الوفاة والدفاتر العائلية)، وذلك في انتظار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
اهم شيء هو تحديث وتقريب الخدمات القنصلية
Awdi katemchi 3ndhom kay3edbok gha f lewraq wellahila
ولكن يجب تغطية كافة جوانب هذا الإصلاح
Ahsen haja ghaydiro banli
كل القنصلية لديها مكاتب قريبة إلا السيارة المغربي
على سبيله المثال
غينيا
الكلام والكتابة الكثيرة تتعب العباد
Bla bla bla
في الدول الغربية كل البطاقات في الانتيرنيت تدفع قليلا وتملأ الاستمارة مباشرة في الانترنيت ويرسلونها اليك في منزلك
اما المغرب مازالوا يعبدون الاشخاص ويسجدون لهم زمن الوثنية الحازقة والعبودية المذلة للعدم المريض
ليس تقديم خدمات بل تعطيل و تعقيد الخدمات للمغاربة. السفارات و القنصليات عبارة عن مجموعة من الشلاهبية بدون تكوين و لم يستفيدوا من الدول الموجودون بها بحيث أنها لا تتوفر على قاعة للإنتظار كما هو جاري به العمل على المستوى الإداري
أما مواعيدهم فليس مثلها بالعالم حيث هم من يحدد لك الموعد بعد شر أو أكثر عكس مثلا الإدارات الألمانية تدخل و تختار الموعد الدي يناسبك من بين المواعيد المتوفرة
لماذا يجب علينا دفع تمن رسوم الولادة في المغرب و في اوروبا مع العلم اوروبا لاتاخد منا اي تمن في رسوم الولادة لنفس الاطفال المسجلين في دفتر العائلي المغربي و الاروبي .هل ممكن ان تتغير يوما ما؟