شركة طيران مغربية ستحظى بالتغطية الطبية الطارئة للكان

هبة بريس _ الرباط

حظيت المملكة المغربية ممثلةً بشركة {Air Océan Maroc} بشرف التغطية الطبية للحدث الإفريقي المزمع إقامته بجمهورية ساحل العاج (كان 2023) و تمكنت الشركة من التفوق أمام شركات عالمية في إطار مناقصة نظمتها الكاف.

و منيت الشركة المغربية بهذا الشرف حيث تنقلت يومه الاثنين 8 يناير من مطار بن سليمان طائرة طبية خاصة من طراز {Learjet45} حاملة للترقيم المغربي CN TMV بطاقم طبي مكون من طبيبين متخصصين في طب المستعجلات و الكوارث.

جذير بالذكر أن طائرة الإسعاف الجوي المغربية مجهزة بآخر المعدات الطبية و ستبقى جاهزة بمطار أبيدجان طيلة مدة العرس الإفريقي تأهبا لأي طارئ صحي يمكن أن يصيب ال 24 منتخبا مشاركاً.

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