انطوني بلينكن

بلينكن يصل إلى إسرائيل للتباحث حول الحرب على غزة

2024-01-08 / 22:19
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هبة بريس _وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الإثنين، إلى تل أبيب حيث سيجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع السلطات الإسرائيلية، مع تشديده على وجوب الحد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ويعتزم بلينكن، القادم من السعودية، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة، بناء على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.

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