البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 43 مرشحا للهجرة

2024-01-08 / 22:00
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هبة بريس _ وكالات

.اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الاثنين، على بعد حوالي 33 كلم غرب مدينة الداخلة، قاربا يقل على متنه 43 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربعة نساء وثلاثة قاصرين.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه نحو جزر الكناري، مضيفا أنهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل

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